المكتب الاعلامي للشيخ الامين ينوه عن تغريدة مزورة

2020/04/06 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نوه المكتب الاعلامي للشيخ الامين قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، عن تغريدة مزورة نشرت في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.ونشر المكتب الاعلامي للشيخ الامين في صفحته بمنصة تويتر ، صورة للتغريدة المزورة وكتب بوسم # تغريدة مزورة ادناه رابط التغريدة

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