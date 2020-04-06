بالصور.. تطهير مناطق الطارمية من 'الإرهابيين'

2020/04/06 | 16:32 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز صوراً، لمباشرة الجيش تطهير مناطق بالطارمية و"ملاحقة الإرهابيين".

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