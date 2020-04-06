2020/04/06 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنشر روح المحبة بين الجميع... منتسبو مرور البصرة يوزعون الورود على الكوادر الصحية لجهودها وتضحياتها للحفاظ على اروح المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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