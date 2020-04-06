توزيع كمامات مجانية على المواطنين وارتفاع كبير بعدد إصابات “كورونا” في تركيا

2020/04/06 | 16:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت #وزارة_الصحة_التركية، بالتعاون مع وزارة النقل والبنى التحتية، قراراً يقضي بتوزيع الكمامات بشكل مجاني كل أسبوع على منازل المدنيين، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس #كورونا.وسيتم توزيع […]

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