لوك شاو يرفض منح البريميرليج لليفربول

2020/04/06 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةطالب لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد، بإلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال عدم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتم تعليق المنافسات في البريميرليج لأجل غير مسمى، مع وجود احتمالية لإلغاء الموسم الجاري، رغم ابتعاد ليفربول بانتصارين فقط عن التتويج باللقب الأول منذ 30 عامًا.ويرى شاو أنه لا يجب منح لقب […]

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