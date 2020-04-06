مصدر: تراجع إنتاج نفط روسيا 0.4% أوائل نيسان إلى 11.25 مليون ب/ي

2020/04/06 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغ مصدر بصناعة النفط رويترز يوم الاثنين أن إنتاج النفط الروسي يقل 0.35 بالمئة في الأيام الأولى من أبريل نيسان مقارنة مع متوسط مارس آذار، وذلك عند 11.25 مليون برميل يوميا.

كان إنتاج النفط الروسي مستقرا في مارس آذار عند 11.29 مليون برميل يوميا.

تعقد روسيا ومنتجو نفط كبار آخرون اجتماعا بالفيديو يوم الخميس للبت في سبل استعادة التوازن بسوق الخام ودعم الأسعار.

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