2020/04/06 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن الوزير دان برويليت تحدث إلى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أبلغه أن النزاع السعودي الروسي على الحصص بسوق النفط العالمية له ”تداعيات كبيرة“ على الولايات المتحدة والعالم.

وقالت الوزارة إن الطرفين اتفقا على مواصلة التباحث بخصوص أسواق النفط العالمية أثناء اجتماع لمجموعة العشرين في ”المستقبل القريب.“

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الطاقة الأمريكي والسعودي يناقشان أسواق النفط العالمية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الطاقة الأمريكي والسعودي يناقشان أسواق النفط العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).