علاوي : الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول

2020/04/06 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول ، مؤكداً أن البرنامج ينبغي ان يرتكز على عدة مهام في مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة.وقال علاوي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتةً مصغرة ليست بحاجةلبرنامج حكومي مطول“، موضحاً أن “برنامج الحكومة المقبلة […]

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