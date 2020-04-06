2020/04/06 | 17:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2523، والوفيات إلى 38.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2523 والوفيات لـ38 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة السعودية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2523 والوفيات لـ38 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).