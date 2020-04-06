وفد طبي صيني يصل محافظة النجف للاطلاع على اجراءات مكافحة كورونا

2020/04/06 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفاستقبل محافظ النجف الأشرف رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري، اليوم الاثنين، السفير الصيني في العراق ومجموعة من الخبراء الصينين أثناء زيارتهم الى دائرة صحة النجف صباح اليوم وبحضور مدير الدائرة الدكتور رضوان الكندي وعدد أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ونقيب الاطباء وعدد من الاطباء الاختصاص في المحافظة.وقال الياسري في بيان صحفي تلقت “العهد […]

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