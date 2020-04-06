 تعرف على القرار الجديد لرابطة الدوري الايطالي لحسم مصير اللاعبين

2020/04/06 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت رابطة الدوري الايطالي بكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قرارات اقتصادية بعد توقف المباريات المحلية بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد.وذكرت تقارير صحفية، اطلعت عليها “يس عراق”، ان “رابطة الدوري الايطالي أعلنت توصلها لإتفاق مع الأندية الإيطالية على تقليص اربعة رواتب للاعبين”.واشارت التقارير ان “الاتفاق على تقليص المرتبات الاربعة سيسري […]

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