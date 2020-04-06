2020/04/06 | 17:10 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ جوي: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة وهذه المدن ستشهد سقوط أمطار الساعات المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة وهذه المدن ستشهد سقوط أمطار الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة وهذه المدن ستشهد سقوط أمطار الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).