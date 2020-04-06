التعليم العالي تكشف عن مصير العام الدراسي مع استمرار الحظر

2020/04/06 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الاثنين، عن خطتها لاكمال العام الدراسي الحالي في حال استمرار خطر كورونا واجراءات حظر التجوال الوقائي بسبب كورونا.المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عدنان العربي قال في تصريحات تابعتها “يس عراق” ان “استمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الازمة الصحية، قد […]

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