شاهد بالصور والفيديو: منظمة الصحة العالمية في ضيافة المرجعية الدينية العليا.. وتتحدث عن “تزوير الأرقام”

2020/04/06 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت منظمة الصحة العالمية زيارة ممثلها الدكتور أدهم اسماعيل إلى ممثل المرجعية العليا في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي.وقالت المنظمة في بيان إن “ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل زار مدينة كربلاء المقدسة وعقد مؤتمرا صحفيا للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية و التعليمات التي تصدرها بمنع التجمعات والبقاء في […]

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