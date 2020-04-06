كوردستان تتقصى بعجالة حادثة اعتداء على طبيب في زمن كورونا.. والسليمانية تهدد

2020/04/06 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق بحادث اعتداء على طبيب في السليمانية.وقال سامان برزنجی لشفق نیوز، ان وزارته طلبت من وزارة الداخلية تشکیل لجنة تحقیق في الحادث وننتظر النتائج، والشخص الذي تعرض للاعتداء على يد عناصر من الداخلية، دکتور اختصاص تخدیر".من جانبه اكد رئيس ديوان وزارة داخلية كوردستان سامي جلال لشفق نيوز، تشكيل لجنة في الحادث وقال "ننتظر نتائج التحقیقات".من جهتهم هدد اطباء محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بالتوقف عن تقديم الخدمات الصحية اذا لم تقم وزارة الداخلية في حكومة الاقليم بالتحقيق الفوري في اعتداء القوات الامنية على طبيب، مطالبين باجراءات تضمن سلامة الاطباء اثناء حظر التجوال.وجاء في بيان للاطباء ورد لشفق نيوز، انه مع ظهور مرض كورونا جعل جميع اطباء السليمانية صدورهم دروعا لحماية ومعالجة المواطنين وابناء مدينة السليمانية، مبينا انه في هذا الوقت الذي يشكل فيه هذا المرض خطرا على حياة المواطنين في كوردستان يربض الاطباء على المواقع الامامية للعمل ضد كورونا واستدرك البيان انه للاسف وبدلا من التقدير والتعاون مع الاطباء تجاه الواجبات الثقيلة الملقاة على عاتقهم تم خلق عراقيل كبيرة امام هذه الخدمة خلال اليومين الماضيين تمكن الاطباء من الوصول الى اماكن اعمالهم بصعوبة بالغة، مشيرا الى ان اليوم السادس من نيسان الجاري تم الاعتداء على طبيب تخدير بعد الانتهاء من واجبه وعودته الى داره اذ تعرض الى الضرب والركل من قبل الاجهزة الامنية.واضاف ان الاطباء وبناء على ما جرى يطالبون وزارة الداخلية باجراء تحقيق فوري بصدد هذه الجريمة والغاء قرار الوزارة وتوفير اجراءات ووسائل نقل لضمان سلامة الاطباء.واشار البيان الى انه في حال عدم اكتراث الوزارة بمطالبهم خلال 24 ساعة ستكون هي المسؤولة عن اي توقف في الخدمات الصحية المقدمة في حدود محافظة السليمانية.

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