اصابة 11 طبيبا بفيروس كورونا في السليمانية

2020/04/06 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت نقابة الاطباء في السليمانية، اليوم الاثنين، اصابة 11 طبيبا وعاملا في الكادر الصحي بفيروس كورونا في المحافظة.وقال رئيس النقابة هازين عثمان في حديث نقلته وسائل اعلام كردية، ان”اليوم تم تسجيل 3 اصابات جديدة للكوادر الطبية في السليمانية”.واضاف، انه”منذ تفشي الفیروس اصيب 11 من اطباء وموظفی الصحة بسبب ملامسة المرضی […]

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