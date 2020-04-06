2020/04/06 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية: نتائج فحوصات 3 متوفين اشتباه بكورونا جاءت سالبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية: نتائج فحوصات 3 متوفين اشتباه بكورونا جاءت سالبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).