وزارة النفط : الصواريخ التي استهدفت مواقعنا في البصرة هي محاولة لتعطيل الاقتصاد الوطني

2020/04/06 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت وزارة النفط، أن الصواريخ التي سقطت في محيط بعض المواقع النفطية في محافظة البصرة محاولة يائسة لتعطيل العمليات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان أن هذا الفعل الاجرامي ما هو إلا استهدافٌ واضحٌ لأرواح العاملين في القطاع النفطي ويعكس في الوقت عينه المحاولات اليائسة لتعطيل العمليات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

واستنكرت وزارة النفط هذه الأفعال الإجرامية التي لا ترى فيها اي مبرر خصوصاً في هذا الظرف العصيب الذي تواجههُ البشرية جمعاء والمتمثل بتفشي وباء فيروس كورونا وآثارهِ الوخيمة على الاقتصاد العالمي ومنها تدني أسعار النفط وما تمثلهُ من تهديد للاقتصاد الوطني ولحياة العراقيين مناشدة في الوقت ذاتهِ الأجهزة الأمنية كافة بحث الخُطى من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء.

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