فى يوم واحد.. هولندا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/06 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأعلن بيان لمعهد الصحة العامة “وفاة101 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1867”.وتابع أنه “بلغت أعداد الإصابات 18803 حالات، بعد تسجيل952 إصابة جديدة”.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا […]

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