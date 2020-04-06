التعليم تدعو الاتصالات لتوفير الانترنت مجانا

2020/04/06 | 17:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا للمنصات الالكترونية المستخدمة في التعليم الالكتروني لطلبة الجامعات.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، أنها ارسلت "كتاباً رسمياً عن طريق دائرة المشاريع والتطوير الى وزارة وشركات الاتصالات لتقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا ان امكن وذلك لعدم اثقال عوائل الطلاب ماديا وكذلك ارسلت فريق من قبلها للتباحث بشان هذا الموضوع وتسهيل العمل به".

وبين إن "هذا يأتي بالتزامن مع استمرار التعليم الالكتروني للجامعات بمختلف المنصات والتطبيقات التي تتضمن شرح الدروس التعليمية للطلبة وذلك بسبب التعطيل الاضطراري للدوام اثر انتشار فايروس "كورونا" في بلدنا وحفاظا على سلامتهم".

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