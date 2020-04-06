وفاة والدة غوارديولا بعد اصابتها فايروس كورونا

2020/04/06 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" وفاة والدة مدرب الفريق، بيب غوارديولا بسبب فيروس كورونا.

وقال النادي:" عائلة مانشستر سيتي تود أن تعلن بأسف عن وفاة والدة بيب جوارديولا دولورز سالا كاريو في مانريسا، برشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تبلغ من العمر 82 عاماً".

وأضاف النادي في بيانه الرسمي:"يرسل كل من يرتبط بالنادي تعاطفهم القلبي في هذا الوقت العصيب إلى بيب غوارديولا وعائلته وجميع أصدقائهم بعد هذه المآساة".

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