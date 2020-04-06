تسجيل 11 وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

2020/04/06 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 11 حالة وفاة جديدة و414 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في نشرة، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب المرض بلغت 163 حالة وفاة بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 3660، وتعافى 73 مريضا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألفا.

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