مدير صحة الكرخ: الحرية هي صاحبة اكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا

2020/04/06 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، ان مدينة الحرية صاحبة اكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا، محذرا من عدم التزام اهلها بحظر التجوال.وقال الحجامي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مدينة الحرية هي صاحبة اكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا.”وأضاف الحجامي، أن “الخوف كبير على اهالي المدينة من […]

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