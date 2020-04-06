أم تعذب طفلتها الرضيعة بالماء الساخن!!

2020/04/06 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أمر النائب العام المصري، حماده الصاوي، بحبس والدة ‘الرضيعة المعذبة’ 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالشروع في قتل طفلتها وتعريض حياتها للخطر.وعثرت وحدة الرصد بمكتب النائب العام في مواقع التواصل الاجتماعي على صور للرضيعة ومعلومات منشورة عن واقعة تعدي عليها، فأمر النائب العام بتولي مكتب حماية الطفل فتح التحقيق في […]

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