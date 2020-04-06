2020/04/06 | 17:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تطالب بتزويدها باسماء المشمولين بالعفو الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تطالب بتزويدها باسماء المشمولين بالعفو الخاص) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تطالب بتزويدها باسماء المشمولين بالعفو الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).