بالوثيقة.. رئاسة الجمهورية تطلب من رئاسة الوزراء تزويدها بأسماء المشمولين بـ’’العفو الخاص’’

2020/04/06 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد القيادي في ائتلاف النصر أحمد الحمداني، الاثنين (6 نيسان 2020)، موعد كشف الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، المرتقبة.

وقال الحمداني، لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرف

بغداد اليوم- بغداد

استقبل محافظ النجف الأشرف رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري، اليوم الاثنين، السفير الصيني في العراق ومجموعة من الخبراء الصينين أثناء زيارتهم الى دائرة صحة النجف صباح اليوم وبحضور مدير الدائرة الدكتور رضوان الكندي وعدد أعضاء مجلس ال

بغداد اليوم- بغداد

قدم القيادي في كتلة "صادقون" النيابية، نعيم العبودي، الاثنين (06 نيسان 2020)، تفسيراً بشأن المادة 76 من الدستور، المتعلقة بتكليف من يشكل الحكومة، مؤكداً أنه حق للكتلة النيابية الأكثر عدداً حصراً.

وقال العبودي في سلس

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