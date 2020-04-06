نائب عراقي يحدد موعد اعلان حكومة الزرفي ويؤكد: القرار الآن بيد البرلمان

2020/04/06 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادحدد القيادي في ائتلاف النصر أحمد الحمداني، الاثنين (6 نيسان 2020)، موعد كشف الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، المرتقبة.وقال الحمداني، لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، انهى تشكيل كابينته الوزارية، وقدم طلبا للبرلمان العراقي، لتحديد موعد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، فالزرفي انهى ما عليه وما تبقى هو بيد البرلمان".وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، سوف يكشف عن الكابينة الوزارية، بعد تحديد البرلمان العراقي جلسة التصويت عليها، وسيعلنها للشعب العراقي والقوى السياسية، قبل موعد انعقاد الجلسة بـ (48) ساعة".

وكان رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، قد أكد أمس الأحد، رئاسة مجلس النواب، ستحدد جلسة بالوقت القريب للتصويت على الكابينة الوزارية التي سيترأسها، فيما أشار الى أنه مكلف من قبل النواب العراقيين وليس من اطراف إيرانية او اجنبية.

وقال الزرفي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "تكليفه دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية"، مبينا ان "رئاسة مجلس النواب ستحدد قريبا جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية".

واكد ان "الحكومة جاهزة وسيقدمها قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية بـ 48 ساعة"، لافتا الى انه "سيثبت للجميع بأنه سيبعد العراق عن شبح الاعتداءات والحرب".

وأضاف الزرفي انه "تحاور مع الجميع بشأن تشكيل الكابينة الوزارية"، منوها الى ان "إجراء الانتخابات سيتصدر نشاطات الحكومة المقبلة، حيث سيتم توفير دعماً كاملاً لمفوضية الانتخابات بتأدية مهامها".

واشار الى ان "كتلتي صادقون والحكمة من الموقعين على ترشيحه في اللجنة السباعية،كما ان كتلة سائرون مع تشكيل الحكومة".، مطالبا "الشعب العراقي بمساندة قرارات الحكومة المقبلة وسنقوم بمصارحته".

بغداد اليوم

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قدم القيادي في كتلة "صادقون" النيابية، نعيم العبودي، الاثنين (06 نيسان 2020)، تفسيراً بشأن المادة 76 من الدستور، المتعلقة بتكليف من يشكل الحكومة، مؤكداً أنه حق للكتلة النيابية الأكثر عدداً حصراً.

وقال العبودي في سلس

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