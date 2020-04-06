صحة الديوانية: نتائج فحوصات 3 متوفين اشباه بكورونا جاءت سالبة

2020/04/06 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أكدت دائرة الصحة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات 3 متوفين اشبه باصا...





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