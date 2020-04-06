2020/04/06 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكدت دائرة الصحة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات 3 متوفين اشبه باصا...
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صحة الديوانية: نتائج فحوصات 3 متوفين اشباه بكورونا جاءت سالبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ الديوانية
أكدت دائرة الصحة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات 3 متوفين اشبه باصا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الديوانية: نتائج فحوصات 3 متوفين اشباه بكورونا جاءت سالبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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