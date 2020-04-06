سياسي يسخر من الحكيم: وزارة الخارجية تحولت الى شركة صرافة!

2020/04/06 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سخر السياسي ابراهيم الصميدعي، من توضيحات اطلقتها وزارة الخارجية العراقية خلال الساعات الماضية، رداً على انتقادات بشأن تعويض العراقيين المتضررين من كورونا بـ3 الاف دولار للفرد الواحد.وقال الصيميدعي في تغريدة من حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، “ان الخارجية لن تمنح اموالاً لكنها ستضيف الى خدماتها التحول الى (شركة صيرفة وحوالات)”.[…]

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