مجموعة النفط والغاز الإيطالية بالبصرة تعلن العمليات في حقل الزبير مستمرة

2020/04/06 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني إن الصواريخ التي سقطت في جنوبي العراق كانت بعيدة نسبيا عن حقل الزبير الذي تعمل فيه، فيما اشارت الى ان العمليات في الموقع مستمرة.وقالت المتحدثة باسم إيني، ان ”جميع العاملين في الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر”، مشيرة الى ان ”الحادث كان بعيدا نسبيا عن موقعنا“.وكان […]

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