جواد الديوان - انتشار فيروس كرونا

2020/04/06 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_الديوان ربما من المهام الماكرة في جائحة COVID-19 دراسة انتشار الفيروس في البلدان.والارقام التي يتم اعلانها تشير الى عدد الناس الذين يحددهم النظام الصحي في البلد، ولديهم المرض.اما عدد الناس الذين تم فحصهم فهو يختلف من بلد الى اخر، ومن الامثلة في المانيا يتم فحص 500000 شخصا اسبوعيا، وفي بريطانيا يتم فحص من يشتكي من الاعراض الشديدة، ويشكل ذلك 0.1 من الاعداد المصابة.تم نشر بحث شارك فيه 62 لتسليط الضوء ......

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