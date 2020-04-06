سامي عبد العال - أين الفيروس الكافر؟!

2020/04/06 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال في ظل العدوى وسقوط الضحايا بسبب فيروس كورونا، بدت النكاية من الاسلاميين في بلاد الغرب واضحةً، ذهب بعضهم إلى أنَّ كورونا مؤمن( تمام الإيمان)، ذلك أنَّه(برأيهم) يحمل سيف الموت على الكفار وأهل الفسق والفجور: إمَّا ردعاً لمواقفهم المتعنتة تجاه المسلمين (اضطهاد مسلمي الإيغور الصينية) وإمَّا لإعطائهم درساً حيَّاً بسبب الابتعاد عن الله(الإلحاد وانحراف الغرب).وأنَّه الفيروس الذي يعلن تحديه لكل أنظمة العل......

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