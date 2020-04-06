حسن أحراث - رسالة مفتوحة الى الميلودي موخاريق

2020/04/06 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث ليس من باب الترف أن أتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة، أو حبا في الإثارة، أو تطلعا الى "إنصافكم".إنه من باب الواجب النضالي تجاه معركة عاملات وعمال امانور بطنجة وتطوان والرباط التي فاقت الشهرين في ظل أوضاع أكثر من صعبة من جهة، ومن جهة أخرى كصيغة داعمة وفاضحة للصمت في نفس الآن، أن أحملكم المسؤولية باعتباركم على رأس مركزية نقابية ينتمي اليها هؤلاء العمال والعاملات وهم في يومهم 76 من الاعتصام المفتوح......

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