حملة “وعي” للحشد تعفر احياء مدينة تكريت للوقاية من فايروس كورونا

2020/04/06 | 17:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة الحشد الشعبي، الاثنين، احياء مدينة تكريت في صلاح الدين للوقاية من فايروس كورونا .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “ضمن حملة وعي للحشد نفذت مديرية الطبابة حملة تعفير وتوعية في مدينة تكريت لوقايتها من فايروس كورونا والحد من انتشاره”, لافتا الى ان “الحملة رافقتها إرشادات صحية وتوجيهات لتوعية

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