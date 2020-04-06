للحد من انتشار كورونا.. القضاء يعلن الافراج عن أكثر من 470 موقوفاً

2020/04/06 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، الافراج عن أكثر من 470 موقوفاً واطلاق سراح 1360 آخرين للحد من انتشار كورونا.وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت” العهد نيوز” نسخة منه، ان “محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من […]

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