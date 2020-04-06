سائرون : سنصوت بكامل نوابنا على حكومة المكلف عدنان الزرفي

2020/04/06 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية، علي سعدون اللامي، موقف تحالفه من التصويت على حكومة المكلف برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، في جلسة منح الثقة.

وقال اللامي في تصريح، إن تحالف سائرون سيصوت لمنح الثقة بكامل نوابه لحكومة الزرفي المرتقبة، مشيراً إلى أنه لا يوجد انفراد في الرأي بشأن تمرير حكومة المكلف برئاسة الوزراء.

وأضاف، أن تحالف سائرون يرى أنه من الضروري اختيار شخصية تقوم بمهام رئيس الوزراء وتتحرك بكافة الصلاحيات في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق.

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