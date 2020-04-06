مجلس القضاء الأعلى يكشف عن مجمل أعداد المفرج عنهم

2020/04/06 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا بشأن أعداد الموقوفين المكفولين والمفرج عنهم والمشمولين بالإفراج المشروط من قبل محاكم الجزاء.

وأكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا فقد أطلقت سراح الف وستمئة وست وثلاثين موقوفا على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة كما قررت الافراج عن اربعمئة واثنين وسبعين موقوفا لعدم كفاية الأدلة، فيما أشار الى إطلاق سراح الف وخمسمئة وثمان وستين مخالفا لقرار حظر التجوال.

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