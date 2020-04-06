شرطة أربيل تعتقل شخصين بتهمة تتعلق بشراء المواد المخدرة

2020/04/06 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الأمنية في إقليم كردستان، القاء القبض على شابين بتهمة محاولة شراء مواد مخدرة.

وأوضحت مديرية شرطة محافظة أربيل، ان عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على الشابين وبحوزتهما قطعة سلاح وميزان يستخدم في تحديد وزن المواد المخدرة، مبينة انها أوقفت المتهمين وفق المادتين الرابعة عشرة والمادية والعشرين من قانون العقوبات، والمتعلقتين حيازة الأسلحة غير المرخصة والمخدرات.

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