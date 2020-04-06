ما مدة بقاء “كورونا” على الكمامات؟

2020/04/06 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةوجدت دراسة، أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على قناع الوجه لمدة تصل إلى أسبوع.وتضاف الدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، إلى مجموعة من الأبحاث، التي أجريت بشأن مدة عيش فيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن أن ينتشر بين الناس.ووفق ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ […]

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