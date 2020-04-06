وفاة والدة جوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا

2020/04/06 | 17:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، وفاة والدة المدير الفني لفريق كرة القدم جوسيب غوارديولا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال مانشتسر سيتي في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب اليوم، في منطقة مانريسا في برشلونة”.وتابع البيان أن والدة المدير الفني توفيت “بعد إصابتها

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