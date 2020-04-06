حملة “وعي” للحشد توزع سلات غذائية بين العوائل المتعففة في شارع حيفا ببغداد

2020/04/06 | 17:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت حملة وعي للحشد الشعبي، الاثنين، بتوزيع سلات غذائية بين العوائل المتعففة في شارع حيفا ببغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تزامنا مع استمرار حظر التجول وزعت حملة وعي سلات غذائية لعدد من العوائل المتعففة في شارع حيفا التي تعتمد على قوت يومها “، لافتا الى ان “هذه الحملة شاركت

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