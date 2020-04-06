ممثل الصحة العالمية : وضع كورونا في العراق مطمئن وغير مقلق لغاية الآن

2020/04/06 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، أن وضع وباء كورونا في البلاد غير مقلق ومطمئن .

وقال نوار في تصريح، إن الموقف الوبائي في العراق لغاية اللحظة لا يدعو للقلق بالمقارنة مع الدول العظمى التي سجلت معدل اصاباتٍ عال، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تأمل ان لا ترتفع اعداد المصابين في الايام المقبلة.

واضاف أنه ووفق التقديرات فأن الشهر المقبل قدر يشهد انخفاضاً بنسب الاصابة بالفيروس، بحكم ارتفاع درجات الحرارة في العراق والذي لا يحبه العراقيون بطبيعة الحال لكنه سيكون هذه المرة مفيداً، وبشكل يؤثر على انتقاله بين المواطنين.

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