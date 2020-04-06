خبير يكشف كيفية تحول “خلايا الكاتيوشا” إلى ظاهرة “ستضر” أمن واقتصاد الفصائل الكبيرة وقاداتها!

2020/04/06 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، عن مضار ستسببها ما وصفها بـ”خلايا الكاتيوشا”، فيما بين أنها ستشكل احراجا وتهديدا على امن واقتصاد الفصائل الكبيرة وقادتها.وقال الهاشمي في تصريحات صحفية، أن “بيان تحالف الفتح اليوم الذي استنكر استهداف المنشآت النفطية العراقية في البصرة، يؤكد أن المؤسسات الأمنية العراقية عاجزة أن تشكل ردعا وتهديدا […]

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