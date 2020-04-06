خلية الازمة النيابية تطالب المالية بصرف سلفة ’’طارئة’’ للمحافظات المتضررة بكورونا

2020/04/06 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، ارسال طائرة شحن عسكرية الى الصين لجلب معدات ومستلزمات لمكافحة وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تواصل جهودها الحثيثة التي تقدمها في اسناد البلاد بجميع الظروف التي يمر ب

بغداد اليوم _ الديوانية

أكدت دائرة الصحة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات 3 متوفين اشبه باصابتهم بكورونا جاءت سالبة.

وقالت مدير عام صحة الديوانية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "النتائج المختبرية لثلاثة م

بغداد اليوم- ديالى

حذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاثنين، من عدم التزام الاحياء الشعبية في المحافظة باجراءات الوقاسية من فيروس كورونا، من بينها حظر التجوال.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فرق الرصد المي

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