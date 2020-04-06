وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا

2020/04/06 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، وفاة والدة المدير الفني لفريق كرة القدم جوسي...





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