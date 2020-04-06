2020/04/06 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، وفاة والدة المدير الفني لفريق كرة القدم جوسي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاثنين، وفاة والدة المدير الفني لفريق كرة القدم جوسي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).