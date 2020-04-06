الدفاع ترسل طائرة شحن عسكرية الى الصين لجلب معدات ومستلزمات لمكافحة كورونا

2020/04/06 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، ارسال طائرة شحن عسكرية الى الصين لجلب معدات ومستلزمات ...





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