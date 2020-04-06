2020/04/06 | 17:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدنمارك: تسجيل 78 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات الى 4647) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدنمارك: تسجيل 78 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات الى 4647) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).