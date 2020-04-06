2020/04/06 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة يوجه بتمديد حظر التجوال الى 19 نيسان الحالي وإعادة تنظيم دوام الموظفين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة والبيئة يوجه بتمديد حظر التجوال الى 19 نيسان الحالي وإعادة تنظيم دوام الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).