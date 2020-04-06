الأسدي يدين بشدّة استهداف المنشآت النفطية في العراق ويدعو لإنزال العقوبات بالمخربين

2020/04/06 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس كتلة السَند الوطني، النائب أحمد الأسدي، الاعتداءات على المنشآت النفطية بالعمل التخريبي لأنه ضير بالاقتصاد العراقي.

وقال الأسدي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الاعتداء على الشركات النفطية والمنشآت الاقتصادية هو عمل تخريبي مدان يهدف الى الإضرار بالاقتصاد العراقي وزعزعة الأمن والى خلق بيئة اقتصادية غير أمنة.

وطالب الاجهزة الامنية باتخاذ أقصى تدابير الامن والسلامة للمواطنين وللعاملين؛ شركات وأفراد ومتابعة هذه المجاميع وإنزال اشد العقوبات بها.

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