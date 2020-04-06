الأمن النيابية : انسحاب أميركا من بعض القواعد العراقية خطة لحصر تواجدها في عين الأسد والحرير

2020/04/06 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية انسحاب القوات الاميركية من قواعدها خطة جديدة لإعادة التموضع وحصر تواجدها في قاعدتي عين الاسد والحرير لتجهيزهما بصواريخ باتريوت الدفاعية.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي أن الاميركيين لا يملكون أية نية للخروج من العراق وان الادعاء بالانسحاب هو مجرد كذبة كبيرة، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعتقد بأن انسحابها سيؤثر سلبا على استراتيجية الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الاعاجيبي أن عملية انسحاب القوات الأميركية من قواعد القائم والقيارة وكركوك والحبانية والتاجي هو اجراء احترازي من الهجمات واعادة تموضع جديد لحماية جنودهم وتوفير غطاء من صواريخ باتريوت الدفاعية ونشرها في قاعدتين فقط.

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